В администрации президента заявили об ухудшении отношения россиян к мигрантам

В 2020 году почти четверть россиян заявили о плохом отношении к мигрантам, это негативно влияет на межнациональные отношения, сообщил замруководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов. По его мнению, ухудшение отношения россиян к приезжим провоцирует национализм и способствует криминализации общества. Он также рассказал, что большинство детей иностранцев не учатся в России, так как отечественная система образования «не очень рассчитана на такой наплыв» детей.

Тему мигрантов господин Магомедов поднял во время ежегодного семинара-совещания «О практике и задачах органов исполнительной власти субъектов РФ по реализации Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года», проходящего в Новосибирске. Замруководителя администрации президента РФ сообщил, что с годами отношение граждан к мигрантам ухудшается.

«В 2020 году практически каждый четвертый респондент заявил об отрицательном отношении к мигрантам. При этом имеется негативная динамика. Это отношение становится только хуже — на 7,5% выросло количество людей, которые плохо относятся к мигрантам»,— сообщил он (цитата по «РИА Новости»).

В частности, негативно к мигрантам относится 22,3% жителей Сибири. По мнению Магомедсалама Магомедова, формирование этнических анклавов способствует криминализации общества, а также приводит к национализму, ксенофобии и провоцированию конфликтов.

Он сослался на данные МВД, согласно которым в прошлом году в России было почти 800 тыс. несовершеннолетних иностранных граждан. Из них лишь 140 тыс. детей включены в систему российского школьного образования. «Наша система образования не очень рассчитана на такой наплыв иностранных детей. Они хуже знают язык, они выросли в несколько других культурных традициях, поэтому работа с ними очень важна»,— отметил замруководителя администрации президента РФ.

МВД России разрабатывает законопроект по упрощению легализации незаконных мигрантов, оказавшихся «в особых обстоятельствах». Предполагается, что их не будут наказывать за нарушение миграционного законодательства, а ранее принятые санкции отменят. Ранее ведомство также создало единую информационную платформу учета иностранных граждан, которая позволит мигрантам получить госуслуги в электронном виде.

О других предложениях МВД для иностранцев — в материале “Ъ” «Запалечных дел мастер».