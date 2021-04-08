Кремль заявил о нехватке мигрантов для «реализации амбициозных планов»

России не хватает мигрантов для «реализации амбициозных планов»: их количество в стране сократилось за последний год, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Речь, в частности, идет про проекты в сфере строительства.

Ранее замруководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов сообщил, что в 2020 году почти четверть россиян заявили о плохом отношении к мигрантам. По его мнению, ухудшение отношения россиян к приезжим провоцирует национализм и способствует криминализации общества. Он также рассказал, что большинство детей иностранцев не учатся в России, так как отечественная система образования «не очень рассчитана на такой наплыв» детей.

«Я, честно говоря, не знаком с материалами каких-то социологических исследований об отношении россиян к мигрантам, поэтому я никак не смогу это прокомментировать и не буду это делать. Могу лишь констатировать реальность, которая говорит о том, что вообще-то мигрантов стало совсем мало у нас за последний год. И этих самых мигрантов нам очень и очень не хватает для реализации амбициозных планов»,— сказал господин Песков в ходе пресс-колла.

Представитель Кремля отметил необходимость увеличить объемы строительства. «Мы должны строить больше, чем мы строим сейчас. Должны строить больше ощутимо. Но для этого нужны рабочие руки. Их стало меньше из-за пандемии»,— сообщил Дмитрий Песков.

Господин Песков добавил, что тема обучения детей мигрантов недавно затрагивалась на заседании совета при президенте по межнациональным отношениям. Пресс-секретарь президента отметил, что Россия «должна предоставлять условия для детей мигрантов с тем, чтобы они адаптировались в российском обществе — многонациональном, многоконфессиональном».

30 марта господин Путин на заседании президентского совета по межнациональным отношениям заявил, что число детей мигрантов в российских школах должно позволять им адаптироваться к культуре и языку. По его мнению, нельзя допускать, чтобы местные жители забирали детей из школ из-за большой доли мигрантов.

Подробности — в материале “Ъ” «Школа вживания».