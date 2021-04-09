Российские вузы подобрали себе рейтинги

Результаты госпрограммы «5-100», на которую из бюджета было выделено около 80 млрд руб., до сих пор вызывают споры в экспертном сообществе. Речь идет о майском указе президента Владимира Путина, по которому не менее пяти российских вузов должны были попасть к 2020 году в топ-100 мировых рейтингов. Участники проекта заявляют о его успехе, а Минобрнауки — о перевыполнении. Однако формального выполнения госпрограммы помогла добиться поправка, внесенная правительством РФ еще в 2016 году. Она позволила считать целью указа не три глобальных рейтинга, а их многочисленные подвиды.
Вчера, 8 апреля, состоялось отчетное заседание ассоциации «Глобальные университеты», которая объединяет вузы—участники госпрограммы «5-100». Напомним, этот проект был запущен для выполнения одного из майских указов 2012 года. Тогда президент Владимир Путин потребовал, чтобы к 2020 году не менее пяти российских вузов вошли в первую сотню «ведущих мировых университетов согласно мировому рейтингу университетов».
МГУ и СПбГУ, обладающие особым статусом, в программу не вошли.
Важно понимать, что в президентском указе не были названы конкретные рейтинги. Но в правительственном постановлении 2013 года были перечислены три самых престижных и авторитетных — Quacquarelli Symonds (QS), Times Higher Education (THE) и Academic Ranking of World Universities (Шанхайский рейтинг). Как отмечал “Ъ”, уже в 2015 году ректор НИУ ВШЭ и глава «Глобальных университетов» Ярослав Кузьминов откровенно признал: у вузов—участников программы «практически нулевые шансы войти в топ-100 институциональных рейтингов к 2020 году». Он объяснил это особенностями методики — мол, продвижение в этих рейтингах во многом зависит от голосования зарубежных экспертов, а они пока плохо знают российские вузы.
Тогда же господин Кузьминов предложил, как университетам все-таки выполнить президентский указ: ориентироваться не на три «общих» рейтинга, а на многочисленные «отраслевые». В них вузы оценивают строго по их профилю — например, только медицинские или математические университеты. Правительство прислушалось к этой идее и спустя полгода скорректировало цель майского указа. Весной 2016 года в постановлении кроме трех мировых рейтингов появилось уточнение — «включая отраслевые (предметные) рейтинги».
Таким образом, вопрос выполнения президентского указа зависит от того, что считать его целью.
Сейчас из российских вузов в топ-100 глобального рейтинга QS входит только МГУ (74-е место), он же единственный числится в топ-100 Шанхайского рейтинга (93) и в топ-200 рейтинга THE (174). Поэтому Счетная палата в феврале 2021 года заявила, что вузы-участники не достигли «верхнеуровневых целей». Минобрнауки не согласилось с такой точкой зрения и заявило о «перевыполнении» плана. Действительно, если учитывать «предметные» рейтинги, то ситуация сразу выглядит гораздо лучше. В «отраслевые» топ-100 попали сразу 17 российских вузов, из них 10 — участники «Глобальных университетов».
На вчерашнем заседании «Глобальных университетов» председатель ассоциации Ярослав Кузьминов вполне ожидаемо заявил о выполнении программы. Более того, отметил, что у вузов—участников проекта помимо роста в мировых рейтингах есть и другие позитивные результаты. Так, каждый второй победитель российских олимпиад школьников выбрал для поступления именно вузы, которые участвовали в проекте (2,9 тыс. из 5,6 тыс. чел.).
С 2013 года количество студентов-иностранцев в вузах-участниках выросло в 2,6 раза, и теперь там обучается каждый пятый иностранный студент в России.
В презентации «Глобальных университетов» было указано также, что вузы-участники «нарастили присутствие» в международных научных журналах. Например, количество ежегодных публикаций в базе Scopus выросло в 4,2 раза, а количество цитирований — в 6,4 раза. Отметим, ранее СМИ сообщали, что ряд российских вузов увеличивают количество публикаций, необходимых для попадания в рейтинги, «за счет сомнительных стратегий».
Вице-президент РАН Алексей Хохлов все же напомнил участникам заседания, что они так и не смогли войти в топ-100 общих рейтингов. «Считать предметные или институциональные рейтинги — я оставлю при себе свою точку зрения, но вам предлагаю ее выработать коллективно,— заявил заместитель председателя совета ассоциации, директор Института общественных стратегий МШУ "Сколково" Андрей Волков.— Если мы занимаем амбивалентную опцию — то ли достигли, то ли нет, то это имеет политические или организационные потери для новой программы». Впрочем, остальные участники встречи по этому поводу так и не высказались.
Сопредседатель межрегионального профсоюза «Университетская солидарность» Павел Кудюкин указывает, что «перестройка критериев и результатов произошла на ходу». «В изначальной версии речь не шла о предметных рейтингах — имелись в виду именно обобщенные рейтинги,— напоминает он.— Но сама задача была поставлена нереальная при таких объемах финансирования: 80 млрд руб.— всего четверть годового бюджета Гарварда. А у нас эти деньги были размазаны по широкому кругу университетов на несколько лет».
При этом он считает изначально некорректной ориентацию авторов программы на образовательные рейтинги. «Проблема российских вузов не в рейтингах,— говорит господин Кульбака.— Вуз должен управлять хорошим финансированием, привлекать кадры на международном рынке, быстро обновлять программы, обеспечивать возможность хорошего трудоустройства — тогда только можно убедительно говорить об успехе».
По его мнению, программа «5-100» обострила образовательное неравенство: «Происходило перераспределение денег небольшому количеству вузов, и в итоге их результаты стали лучше на фоне других». «Предполагалось, что будут созданы центры роста, которые потянут всех остальных, но это не реализовалось,— соглашается с ним Павел Кудюкин.— Получился обратный результат: к ним перешли преподаватели и исследователи из других вузов — и в итоге университеты-участники начинают жаловаться, что больше брать неоткуда».
Ранее планировалось, что проект будет продлен и расширен еще на семь вузов — экс-глава правительства Дмитрий Медведев заявлял, что федеральный бюджет выделит вузам за семь лет около 70 млрд руб. (см. “Ъ” от 25 октября 2019 года). Однако позже планы поменялись: в начале года правительство одобрило программу стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», которая направлена на поддержку вузов в 2021–2030 годах. На первом этапе в нее обещают отобрать более ста вузов.