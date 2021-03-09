Россия — в пятерке развивающихся университетских стран

Британское издание Times Higher Education (THE) опубликовало обновленные результаты рейтинга университетов стран с развивающейся экономикой (Emerging Economies University Rankings).



Публикуемая часть рейтинга 2021 года включает более 600 университетов. Российская Федерация вошла в пятерку стран с наибольшим количеством представленных в рейтинге университетов, а также заняла второе место после Китая по числу университетов в топ-50. Количество университетов РФ, входящих в топ-100 рейтинга, выросло до 12. Это является самым высоким показателем по сравнению с предыдущими периодами.

Всего в рейтинг THE Emerging Economies University Rankings 2021 года вошло 48 российских университетов. На первом месте среди российских университетов находится Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, занявший 6-ю позицию, на втором месте — Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) (11-я позиция), на третьем месте — Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (24-я позиция).

Восемь российских университетов впервые вошли в публикуемую часть рейтинга, в том числе участник Проекта 5–100 — Балтийский федеральный университет Иммануила Канта (диапазон 501+). Наибольшую динамику роста среди университетов данной группы продемонстрировал Сибирский федеральный университет, который поднялся на 100 позиций (с 351–400-го места до 251–300-го места).

Фото: THE

Виталий Баган, проректор по научной работе МФТИ:

— Результаты рейтинга THE Emerging Economies University Rankings 2021 года в этом году отражают долгосрочную стратегию развития физтеха. МФТИ — на втором месте среди российских вузов и занял 11-ю позицию среди университетов стран с развивающейся экономикой.

В целом благодаря развитию Программы 5–100 МФТИ вошел в топ-100 сразу пяти международных предметных рейтингов. Мы входим в топ-100 лучших по математике, компьютерным наукам и всему блоку естественных наук, а также в топ-50 лучших вузов мира по физике, теперь уже по двум рейтингам — THE и QS. Таким образом, по всем ключевым направлениям физтех в числе лучших.

Для обеспечения связи образования, науки и реального сектора экономики мы системно работаем с нашими базовыми кафедрами — как академическими, так и индустриальными — и нашими выдающимися выпускниками. В этом году в Центре фотоники и двумерных материалов МФТИ будет создана лаборатория под научным руководством нобелевского лауреата Константина Новосёлова, а еще 20 лабораторий за последние пять лет создано с ведущими институтами РАН. Одновременно с открытием лабораторий мы запускаем новые образовательные программы для подготовки высококвалифицированных специалистов на реальных задачах.

Максим Румянцев, ректор Сибирского федерального университета:

— В начале этого учебного года СФУ продемонстрировал положительную динамику в глобальном рейтинге THE WUR, что отразилось на группе в рейтинге университетов развивающихся стран. В прошлом году наш вуз уже показал уверенный рост по показателю «Международное сотрудничество» в связи с увеличением числа иностранных студентов и преподавателей. В рассматриваемый период университет стал основной площадкой для проведения XXIX Всемирной зимней студенческой универсиады 2019 года в Красноярске, а также запустил в партнерстве с французским Институтом Поля Бокюза (Institut Paul Bocuse) первый в России Институт гастрономии. На протяжении нескольких лет СФУ делает акцент на развитии укрупненных направлений. В рамках Проекта 5–100 — это «науки о Земле» и «Биохимия»; в рамках создания в Красноярском крае НОЦ «Енисейская Сибирь» — «Химическая инженерия», «Материаловедение, инжиниринг и металлургия». Планомерная реализация стратегии роста по приоритетным направлениям отразилась на росте с позиций 801+ до 601–800 в предметном рейтинге ТНЕ по физическим и техническим наукам. Это и привело к тому, что СФУ в рейтинге THE Emerging Economies University Ranking поднялся сразу на 100 позиций.

Подготовлено при поддержке проекта «5-100»