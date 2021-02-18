Счетная палата: проект «5–100» не вывел ни один российский вуз в топ мировых рейтингов

Ни один российский вуз не вошел в первые сотни мировых рейтингов, хотя по проекту «5–100» пять вузов должны были попасть в топы к 2020 году. Об этом говорится в отчете Счетной палаты о проверке программы повышения конкурентоспособности университетов (.pdf). Однако восемь вузов вошли в топ-100 отдельных предметных рейтингов.

«По итогам 2020 года ни один из 21 вуза — участника проекта "5–100" не вошел в первую сотню таких международных институциональных рейтингов университетов как ARWU, THE и QS. Лучших результатов удалось достичь на уровне предметных рейтингов — по итогам 2020 года восемь университетов вошли в топ-100 отдельных предметных рейтингов ARWU, THE и QS»,— говорится в отчете Счетной палаты.

Вместе с тем Счетная палата отмечает, что программа помогла создать в стране группу вузов-лидеров и «усилить масштаб и значимость университетской науки». «Реализация проекта "5–100" также задала новые стратегические ориентиры развития для российских университетов — прежде всего за счет необходимости позиционирования вузов в глобальном масштабе, что потребовало соответствующей перестройки стратегий и программ развития вузов, иной системы управления и организации научно-исследовательского и образовательного процессов на основе мировых стандартов»,— говорится в отчете.

Счетная палата также отмечает, проект усилил дифференциацию между вузами, которые в нем участвовали и которые не получали поддержку по программе.

О позициях российских вузов в развивающихся странах Европы и Центральной Азии — в материале “Ъ”.