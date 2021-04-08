Заявлениям о санкциях дали отпор

Стали известны подробности о новых санкциях в отношении Москвы, которые готовят в США. Это вызвало жесткую реакцию российских властей. По информации агентства Bloomberg, Вашингтон собирается ввести ограничения против людей из ближайшего окружения Владимира Путина. Также американские власти обсуждают высылку российских дипломатов. Все это может стать ответом на вмешательство в выборы США и хакерские атаки на государственные и частные системы в стране, в которых Вашингтон обвиняет Москву.

Министр иностранных дел Сергей Лавров в ответ не стал стесняться в выражениях: «Линия США в отношении России абсолютно тупиковая, может быть, даже тупая. Она не приносит никакого результата с точки зрения тех целей, которые объявлялись, когда вводились санкции. Нас эти действия убеждают только в одном, что мы должны полагаться на себя, потому что ни Соединенные Штаты, ни их союзники — ненадежные партнеры. И в ключевых областях мы не можем полагаться на то, с какой ноги они встают с утра. Официальный представитель Госдепартамента делал какие-то заявления, что санкции будут, но США заинтересованы в предсказуемых и стабильных отношениях с Российской Федерацией. Слова звучат неубедительно. Будем ждать конкретных дел».

С Сергеем Лавровым согласились в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос “Ъ FM”, назвал риторику главы МИД не только допустимой, но и весьма меткой. В Москве отрицают все обвинения в причастности к хакерским атакам и вмешательстве в выборы США. Тем не менее новые американские санкции против России видятся неизбежными, поскольку Белый дом фактически связан внутриполитическими обязательствами, отмечает специальный корреспондент “Ъ” Елена Черненко. По ее мнению, США могут применить весь набор ограничений, о которых узнали американские СМИ:

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«Джо Байден говорил, что России придется заплатить цену за ее недружественные действия. И американские СМИ неоднократно сообщали, о каких именно ответных мерах может идти речь — о них в том числе написал Bloomberg. От администрации Байдена ожидали жестких действий в отношении России. Ранее у власти был Дональд Трамп, и демократы критиковали Белый дом за якобы слишком мягкую линию по отношению к Москве. И ожидалось, что, как только новый президент проведет обзор российских недружественных действий, последуют какие-то шаги.

От него их ожидают, прежде всего, в Конгрессе, где несколько враждебно настроенных по отношению к Москве сенаторов грозятся заблокировать любые назначения Джо Байдена, если не последуют санкции в отношении Москвы — например, если не будет остановлен “Северный поток-2”».

По информации издания Politico, очередные ограничения против российского морского газопровода уже одобрил Минюст США. Правда, они до сих пор не утверждены. Новые санкции могут коснуться оператора «Северного потока-2» и его руководителя Маттиаса Варнига. Кроме того, США назначат специального представителя, чьей задачей будет окончательно остановить проект, который готов на 95% — осталось проложить 120 км трубы. В Кремле назвали это вмешательством в интересы других стран. В любом случае у спецпосланника США осталось крайне мало инструментов, чтобы противодействовать проекту, отмечает ведущий эксперт Финансового университета Станислав Митрахович:

«Сам по себе посланник дополнительно ничего не сделает по “Северному потоку-2”, потому что американская дипломатия уже давным-давно работает против этого проекта, используя все те методы, которые у них есть под рукой. Пока что полностью восстановить проект не получается.

Скорее всего, сейчас оппоненты “Северного потока-2” ожидают, что им помогут результаты выборов в Германии в октябре, когда, возможно, партия “Зеленых” победит, и канцлером станет их человек.

Теоретически, если такое произойдет, это может ударить по проекту. Все, что можно было сделать, что било по проекту “Северный поток-2”, и поэтому не слишком сильно раздражало Германию, давно уже сделано. Что касается новых мер, условно говоря, блокировка долларовых транзакций “Газпрома” будет бить уж слишком сильно по Германии. Я полагаю, что в ближайшие месяцы ситуация не изменится. Слишком масштабных санкций, скорее всего, не будет, если только мы не увидим какой-то мегаэскалации в Донбассе или еще что-то в таком духе».

Могут ли США ввести более масштабные экономические санкции против России? Программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев уверен, что отключение страны от межбанковской системы SWIFT, которое активно обсуждается в последние недели, едва ли последует. А вот к ограничениям на покупку российского госдолга имеет смысл подготовиться. «Отключение от SWIFT маловероятно: самим американцам от этого будет плохо. Для рынков это будет довольно серьезным потрясением. И строго говоря, каких-то весомых поводов для таких действий нет. Начнется сопротивление и американских союзников по этому поводу. Но это не означает, что нам не нужно думать об альтернативах, к такому сценарию нужно быть готовым. Секторальных санкций мы пока не ожидаем, а вот по госдолгу, да, начнется второй этап ограничений по Навальному. Эту тему я бы со счетов не сбрасывал»,— отмечает Тимофеев.

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По информации “Ъ”, в ответ на высылку дипломатов из США Россия может объявить персонами нон-грата еще большее количество американцев на своей территории. Перспектива новых санкций может также отсрочить возвращение в Вашингтон российского посла Анатолия Антонова. Его отозвали в Москву после того, как президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина «убийцей».

Александр Рассохин, Сергей Гусев