Министр иностранных дел России Сергей Лавров поговорил со своим бывшим коллегой Джоном Керри. Общение политиков произошло в гостинице в Нью-Дели, где оба остановились. Глава российского МИД прибыл в Индию с визитом, экс-госсекретарь, а ныне спецпредставитель президента США по климату находится в большом мировом турне. Керри готовит климатический саммит, на который, как известно, приглашен и Владимир Путин. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает встречу Лаврова и Керри важной для двусторонних отношений.

Информации крайне мало. Согласно официальному сообщению, Сергей Лавров прилетел в Нью-Дели для переговоров со своим индийским коллегой Субраманьяном Джайшанкаром. Тема — актуальные вопросы двусторонних отношений. Джон Керри в свою очередь проводит большое мировое турне рамках подготовки к виртуальному саммиту по климату. Это будет первое большое мероприятие избранного президента Джо Байдена, поэтому работа идет серьезная. Для демократов климат — объединяющая идея, смысл такой: давайте отложим распри и вместе спасем природу.

Экс-госсекретарь при Бараке Обаме Джон Керри имеет репутацию политического тяжеловеса. При этом он голубь, не ястреб. К России всегда пытался найти подходы — по Арбату гулял, сувениры покупал. И сейчас он на очень ответственной должности — объединяет мир в борьбе с глобальным потеплением. И вот в гостинице они случайно встретились с бывшим коллегой, поговорили, как гласит то же официальное сообщение, обсудили климат. Действительно, что же еще? Два старых товарища встречаются, допустим, в лифте. «Ну, как дела?»,— спрашивает один другого. «Плохо: ледники тают, нужно координировать усилия»,— говорит второй. Да, проблема! И пошли каждый в свою сторону.

Как известно Владимир Путин, приглашен на тот самый предстоящий климатический саммит. Однако Кремль выдерживает мхатовскую паузу. Есть лишь информация, что соответствующее приглашение получено.

Так может показаться, что сейчас явно не до климата. В Донбассе вот-вот рванет: санкции, взаимные претензии и даже оскорбления.

Но Вашингтон предлагает говорить о проблемах, честно говоря, для нас далеких. Керри, который имеет доступ в Белый дом вполне может донести нужный посыл. Так что эта самая «случайная встреча» имеет значение.

Керри как бы добрый, нет, не следователь, а посредник, с которым говорить легко и приятно. Одно слово — старый знакомый. Джон, ну, ты же все понимаешь, мы добра хотим, услышьте нас, пойдите на встречу, не пожалеете. Давайте договоримся по нашим проблемам, и будет вам климат — уж чего-чего, а этого нам не жалко, подпишем все, что надо. Однако постсоветское пространство — наше. И Украина остается в нашей орбите. Остальное можно обсуждать.

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Тем не менее времена Обамы стали историей. По Арбату нынче гулять не принято, и кулуарное общение — в прошлом. Договориться лично в обход общепринятого протокола теперь вряд ли получится. Хотя, конечно, некий шанс есть: а вдруг через Керри Байдену передали такое предложение, от которого нельзя отказаться? Что же касается климатического саммита, на сегодня, так может показаться, что никто нас уговаривать не собирается. Не хотите — как хотите. Будем спасать мир без вас. Что касается сфер влияния и вопиющего поведения Зеленского, похоже, что эту тему никто обсуждать не собирается. По крайней мере, в настоящий момент.