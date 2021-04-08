Офис генпрокурора Украины пожаловался в МУС на действия России в Донбассе

Заместитель Генпрокурора Украинф Гюндуз Мамедов направил в офис прокурора Международного уголовного суда сообщение относительно «серьезных нарушений международного гуманитарного права со стороны представителей Российской Федерации и подконтрольных им незаконных вооруженных формирований на Донбассе». Речь идет про события 2014-2015 годов в Иловайске и Донецком аэропорту.

«Прокуроры департамента по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, офиса генерального прокурора собрали факты и доказательства, подтверждающие вероломное убийство и ранение украинских военных во время событий в Иловайске 29 августа 2014 года и при обороне Донецкого аэропорта 19-21 января 2015 года»,— говорится в сообщении на сайте офиса Генпрокурора.

В материале говорится, что во время обеспечения в районе Иловайска «зеленого коридора» для выхода из окружения украинских военнослужащих, а также по автомобилю с символом «Красного Креста», были осуществлены интенсивные обстрелы. Умерли 366 украинских военных, 429 получили ранения, 300 попали в плен, 24 пропали без вести. Также сообщается о гибели 25 военных и захвате в плен 22 при подрыве Донецкого аэропорта, организованного под предлогом режима тишины.

В последние время обстановка в Донбассе обострилась. Владимир Зеленский считает, что единственный путь к окончанию войны для Киева — вступление в НАТО. МИД РФ считает действия Киева в регионе «все более провокационными и вызывающими». А замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак считает действия Украины в Донбассе «имитацией военной угрозы».

Подробнее о переговорах по Донбассу — в материале “Ъ” «Война не принуждается к миру».