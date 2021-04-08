Главные новости к утру 8 апреля

США готовятся выслать российских дипломатов и ввести новые санкции, сообщили источники Bloomberg. По информации агентства, санкции могут затронуть людей, близких к президенту Владимиру Путину.

США могут назначить спецпредставителя для переговоров по «Северному потоку-2», сообщили источники Politico. Кроме того, по данным издания, Минюст США одобрил два пакета санкций против Nord Stream 2 AG и его руководителя Маттиаса Варнига, но их пока не утвердили.

Суд арестовал четырех задержанных у колонии в Покрове на 8 и 9 суток. Их признали виновными в нарушении правил массового пребывания граждан в общественных местах.

Zoom разрешил госсектору России покупать аккаунты напрямую. Ранее сервис запретил своим дистрибуторам продавать доступ российским госорганам и компаниям с госучастием. О запрете

Число персональных банкротств в первом квартале выросло на 81,5%. Корпоративные банкротства продолжают снижаться. За три месяца 2021 года несостоятельными были признаны 2,39 тыс. юридических лиц, что на 8,1% меньше аналогичного периода 2020-го. О влиянии пандемии на число банкротств

Германия начнет предварительные переговоры о «Спутнике V», сообщил Reuters. ФРГ решила пойти на этот шаг после отказа ЕК вести предварительные переговоры о поставках российской вакцины, как это происходило с производителями других препаратов.

Гонка вакцинаций Карта “Ъ”: в каких масштабах и чем мир прививается от COVID-19 Читать далее

США, Канада, Литва, Польша и Британия обсудили военную активность России у границ Украины. Страны обвинили Москву в подрыве деэскалации в Донбассе. Об урегулировании конфликта

О предстоящих 8 апреля важнейших событиях — в анонсах “Ъ”.