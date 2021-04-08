Politico: Минюст США одобрил санкции против Nord Stream 2 AG, они не утверждены

Минюст США в марте одобрил два пакета санкций против оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG и его руководителя Маттиаса Варнига, сообщил источник Politico. Пока эти ограничения не утверждены.

По информации издания, остается под вопросом включение господина Варнига в список кандидатов на новые санкции, который будет представлен Конгрессу США.

Politico также сообщило, что США намерены назначить спецпредставителя для ведения переговоров о газопроводе. Предполагается, что цель деятельности спецпредставителя — остановка проекта. Однако несколько источников издания опасаются отсрочки санкций из-за назначения спецпредставителя. Новую должность может занять Амос Хокстейн, который был спецпредставителем и координатором по делам международной энергетики в администрации Барака Обамы.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство «Северного потока-2» было приостановлено в декабре 2019 года из-за санкций США. Прокладка продолжилась спустя год. Окончание строительства ожидается к концу сентября.

О проблемах при строительстве — в материале “Ъ” «"Северный поток-2" атакуют с моря и с воздуха».