В воинской части в Дагестане произошло возгорание танка

На территории воинской части в Буйнакском районе Дагестана произошло возгорание танка, сообщила пресс-служба Южного военного округа. Никто не пострадал. По информации СМИ, после возгорания произошел взрыв.

«7 апреля 2021 года около 23:00 (совпадает с московским.— “Ъ”) на открытой стоянке воинской части в Буйнакском районе Республики Дагестан произошло возгорание танка»,— говорится в сообщении пресс-службы (цитата по «Интерфаксу»). Утверждается, что возгорание быстро ликвидировали пожарными расчетами.

Baza и Mash сообщают, что танк взорвался. По информации Baza, сдетонировали боеприпасы, которые были загружены в танк. Утверждается, что взрыв мог произойти из-за короткого замыкания.