Итоги правления Шолбана Кара-оола

7 апреля глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол ушел в отставку. Как регион изменился за время его работы — в материале “Ъ”.

Шолбан Кара-оол руководил Республикой Тыва с 6 апреля 2007 года (до 18 мая 2007 года — в статусе врио главы региона) четырнадцать лет и один день.

За время его правления население республики увеличилось на 6,8% — с 309,4 тыс. человек на 1 января 2007 года (77-е место среди субъектов РФ) до 330,4 тыс. на начало 2021 года (78-е место). Рождаемость увеличилась на 3,6% — с 19,3 на 1 тыс. населения в 2006 году до 20 в 2020 году (в обоих случаях — второе место по стране). Смертность за тот же период снизилась на 25,2% — с 12,3 (17-е место) на 1 тыс. населения до 9,2 (шестое место).

Уровень безработицы в регионе снизился на 2,5 п. п.— с 20,5% в 2006 году до 18% в 2020 году. Среднемесячная зарплата выросла более чем в девять раз — с 4,7 тыс. руб. в 2006 году (82-е место) до 43,9 тыс. руб. в 2020 году (26-е). Средний размер пенсии за тот же период увеличился в пять с половиной раз — с 2,7 тыс. руб. (59-е место) до 14,8 тыс. руб. (56-е).

Валовой региональный продукт вырос более чем в пять раз — с 15,1 млрд руб. в 2006 году до 79,2 млрд руб. в 2019 году (по предварительным данным). Бюджет остался дефицитным — в 2006 году при доходах 6,9 млрд руб. расходы составили 7 млрд руб. В 2021 году запланированные доходы бюджета составляют 37,6 млрд руб., расходы — 38,1 млрд руб. Индекс промышленного производства в 2006 году равнялся 103,2%, в 2020 году — 63,1%.

Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения снизилось на 20,8% — с 3265 в 2006 году (в среднем по России — 2706) до 2586 в 2020 году (по России — 1399).