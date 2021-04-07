Число российских туристов в Грузии продолжает сокращаться

По данным Национальной администрации туризма Грузии (НАТГ), с начала года и до конца марта в Грузию приехали лишь 9544 туриста из России, что на 94,6% меньше, чем в первом квартале прошлого года. Тогда в стране гостили 172 123 россиянина.

В целом в текущем году число иностранных визитеров составило 130 188 человек. Это на 88,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (1 120 493).

Согласно сведениям, которые предоставил “Ъ” глава департамента статистики НАТГ Георгий Брегвадзе, абсолютно рекордным по числу российских визитеров в Грузию был 2019 год: 1 471 558 россиян, что на 66 801 человека, или на 4,54%, больше, чем в 2018 году, когда Грузия приняла 1 404 757 визитеров из РФ. Доходы от туризма в 2019 году составили около $3 млрд.

С лета 2019 года число российских туристов в Грузии неуклонно сокращается. В том числе из-за прекращения прямых рейсов из российских городов на грузинские курорты в качестве наказания Тбилиси за антироссийские выступления в июне 2019 года, а затем и закрытия границ в связи с пандемией COVID-19.

Не будет способствовать росту числа россиян и последний инцидент с Владимиром Познером, когда несколько сотен сторонников экс-президента Михаила Саакашвили, а также активистов НКО, связанных с его партией «Единое национальное движение», закидали яйцами гостиницу Rooms Hotel-Tbilisi, где остановились гости из России, в том числе известный российский телеведущий.

Георгий Двали, Тбилиси