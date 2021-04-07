Лавров сообщил о готовности России поставлять военную технику в Пакистан

Россия подтвердила готовность укреплять «антитеррористический потенциал» Пакистана, в том числе с помощью поставок военной техники, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Пакистана Шахом Мехмудом Куреши в Исламабаде.

«Мы подтвердили готовность российской стороны продолжать содействовать укреплению антитеррористического потенциала Пакистана, включая поставки соответствующей техники»,— сказал господин Лавров на пресс-конференции (цитата по ТАСС). Он заявил, что в этом заинтересованы все государства региона. По его словам, Россия и Пакистан продолжат практику регулярных совместных тактических учений в горных условиях и военно-морских учений по борьбе с терроризмом и пиратством.

Сергей Лавров рассказал, что страны обсуждают взаимодействие в сфере неэнергетического использования ядерных технологий в мирных целях, в частности в медицине и промышленности. По его словам, речь идет о сотрудничестве между «Росатомом» и Комиссией по ядерной энергетике Пакистана. Он также напомнил об интересе к поставкам российского сжиженного природного газа по линиям «Газпрома», «Роснефти» и «Новатэка». «Соответствующие предложения были сделаны, мы ожидаем реакции наших пакистанских партнеров»,— сказал господин Лавров.

Главы МИДов России и Пакистана договорились содействовать Афганистану в формировании инклюзивных структур власти. Укрепление позиций террористов на севере и востоке Афганистана вызывает обеспокоенность обеих стран. Ранее Сергей Лавров заявил, что ожидает возобновления «московского формата» по Афганистану.

Подробнее о визите министра в Индию и Пакистан — в материале “Ъ” «Москва и Киев перетягивают Исламабад».