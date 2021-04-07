Чем известен Александр Четвериков

Александр Четвериков родился в 1972 году в поселке Конышевка Курской области. В 1999-м окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности «менеджмент», в 2001-м — Курскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «экономика и управление аграрным производством». Является основателем ГК «Агрохолдинг». Был депутатом Госдумы третьего, пятого и шестого созывов, затем избирался в Курскую облдуму четвертого и пятого созывов. Возглавляет совет регионального отделения СЗРП, единственный представитель партии в областном парламенте. Как следует из декларации депутата, в 2019 году его заработок составил 1,1 млн руб., транспортных средств и недвижимости в собственности у него нет. В 2018 и 2017 годах не декларировал доходов, в 2016-м они составили 3,5 млн руб. Также в 2016-2017 годах у него был жилой дом площадью 744,8 кв. м.

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