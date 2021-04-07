О чем спорили в судах омские компании

кже с ООО «Сибирьагроинвест», ООО «Мак-траст», ООО «Август» и ООО «Сибрегионсервис» 43,8 млн руб. по договорам поставки товаров, однако арбитражный суд Омской области возвратил заявление, так как истец не предоставил все необходимые документы.

Компания также была иным лицом в деле взыскания «Дарами Сибири» с «Сибирьагроинвеста» 39,6 млн руб. по договорам займа. Этот иск арбитражный суд Москвы удовлетворил полностью. Кроме того, компания была третьим лицом, а «Сибрегионсервис», «Дары Сибири» и «Август» иными лицами в деле «Мак-траста» о взыскании с «Сибирьагроинвеста» 120 млн руб. по договорам поставки товаров. В этом иске арбитраж Москвы 6 апреля отказал. Отметим, что «Дары Сибири», «Август» и «Мак-траст» также пытались арендовать имущество местного обанкротившегося ликеро-водочного завода «Оша», но кредиторы им в этом отказали. «Дары Сибири» некоторое время работали на мощностях банкротящегося ПАО «Черноглазовский элеватор». По данным «СПАРК-Интерфакс», со всеми этими компания курский депутат никак не связан.