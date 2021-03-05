Сдача с выборов

Сотрудники управления СКР по Воронежской области вчера задержали первого заместителя председателя думы облцентра Александра Провоторова. Как удалось выяснить “Ъ-Черноземье”, ему вменяют в вину мошенничество в процессе прошлогодней выборной кампании. Фабула нового дела идентична расследованию в отношении бывшего вице-мэра Воронежа Юрия Бавыкина, который якобы обещал кандидату Сергею Кудрявцеву победу за 400 тыс. руб. Руководство думы и представители господина Провоторова уголовное дело пока не комментируют. В окружении депутата рассчитывают, что он выйдет под домашний арест. Деньги за помощь на выборах, как предполагают собеседники “Ъ-Черноземье” в городской власти, вице-спикер мог получить от депутата нескольких созывов, владельца ТЦ «Ярмарка» Александра Жукова.

О том, что региональное управление СКР в четверг провело обыски у первого заместителя председателя гордумы Воронежа и члена «Единой России» Александра Провоторова, рассказали несколько источников в окружении депутата и в городской власти. По данным “Ъ-Черноземье”, после допроса он был задержан, ночь провел в изоляторе временного содержания. Сегодня следствие может выйти в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения. С учетом того, что господин Провоторов решил «продуктивно сотрудничать», в его окружении рассчитывают на домашний арест.

В управлении СКР по Воронежской области официально пока не комментируют информацию о задержании депутата. По данным “Ъ-Черноземье”, ему вменяют в вину мошенничество в ходе выборной кампании 2020 года (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы).

«Фабула дела идентична той, которую предъявляют бывшему вице-мэру Воронежа Юрию Бавыкину, — пояснил один из собеседников „Ъ“. — Но показания против Александра Провоторова дал другой фигурант». Адвокат господина Провоторова Вера Белкина не стала комментировать “Ъ-Черноземье” дело ее доверителя. Также “Ъ-Черноземье” не удалось получить комментарий председателя гордумы Владимира Ходырева: днем он не смог поговорить, сославшись на участие в мероприятии в областном правительстве, а позже не ответил на звонки.

Александру Провоторову 48 лет. Он окончил Воронежский государственный технический университет с красным дипломом по специальности «инженер-экономист». Карьеру господин Провоторов начал в Фонде госимущества в 1992 году, через три года пришел в ОАО «Домостроительный комбинат», в котором дослужился до заместителя генерального директора по экономике. В 2007-м избран руководителем ООО «Воронежский опытно-механический завод», где и работает по настоящее время. В гордуму Александр Провоторов впервые был избран в 2005 году. Пост первого вице-спикера он впервые занял еще в прошлом созыве, а перед выборами прошлого года считался одним из основных кандидатов на должность председателя гордумы.

Сразу несколько источников “Ъ-Черноземье” в городской власти предположили, что с высокой долей вероятности потерпевшим по делу господина Провоторова может выступать депутат от «Единой России» и генеральный директор торгово-выставочного центра «Ярмарка» Александр Жуков. Он в прошлом году избирался в гордуму по одномандатному избирательному округу №16 в Советском районе, а впервые мандат депутата получил еще в 2001 году. «Если Юрий Бавыкин за определенное финансовое вознаграждение обещал помощь кандидатам на районном уровне, то Провоторов говорил уже о городском, более масштабном подходе, указывая на свои связи в мэрии и думе. Сотрудничество с ним некоторым кандидатам представлялось гарантией победы», — пояснил “Ъ-Черноземье” один из участников выборов в гордуму прошлого года.

Напомним, по версии следствия, не позднее 20 августа 2020 года заместитель главы управы Коминтерновского района Светлана Васькова сообщила кандидату в депутаты гордумы Сергею Кудрявцеву согласованную со своим тогдашним руководителем господином Бавыкиным (на пост вице-мэра перешел только в конце прошлого года. — „Ъ“) информацию о возможности за 400 тыс. руб. обеспечить в ходе предвыборной кампании не менее 50% голосов местных избирателей.

Как полагают в СКР, деньги чиновники получили и распорядились ими по своему усмотрению. Подозреваемые признали вину и в середине февраля были отправлены под домашний арест.

Самого депутата Сергея Кудрявцева задержали в конце прошлого года по делу о мошенничестве при приватизации Дворца культуры им. С.М. Кирова в Левобережном районе (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). В январе ему удалось выйти из СИЗО под домашний арест благодаря сотрудничеству со следствием.

Андрей Цветков, Сергей Толмачев