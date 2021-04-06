Лукашенко предложил закрыть некоторые посольства Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит смысла сохранять посольства страны в ряде государств. Конкретные страны он не назвал, но пояснил, что речь идет о государствах, где «перспективы белорусского дипломатического присутствия… не просматриваются».

«Важно, чтобы система органов дипломатической службы ни в коем случае не превратилась в закостенелую структуру, в которой работают теоретики, оторванные от жизни. В ряде стран наш многолетний опыт свидетельствует о том, что перспективы белорусского дипломатического присутствия там не просматриваются. Так зачем нам сохранять свои посольства, тратить бюджетные средства на их содержание? К чему там полный штат дипломатов, отвечающих за направления, которые поставлены на паузу, мягко говоря? В таких случаях нужно работать на условиях взаимности, как это недавно было сделано с Польшей и Литвой»,— сказал господин Лукашенко на совещании по оптимизации сети загранучреждений (цитата по БелТА).

Президент Белоруссии считает, что при необходимости диалог можно выстроить на площадках ООН и других международных организаций в Нью-Йорке, Женеве или Вене. «Там есть возможность говорить со всем миром и нет необходимости держать политических советников в странах, которые заморозили с нами контакты в силу своих предубеждений или ведут против нас деструктивную деятельность»,— отметил он.

В марте МИД Белоруссии предложил польскому генконсулу Ежи Тимофеюку покинуть страну из-за его участия в неофициальном мероприятии, посвященном «дню проклятых солдат», которое состоялось 28 февраля в Бресте. В ответ Варшава выслала белорусского дипломата. Однако Минск посчитал, что ответ был «чрезмерным, асимметричным и деструктивным», поэтому он предложил покинуть страну руководителю и консулу генконсульства Польши в Гродно. Варшава по «принципу взаимности» решила выслать двух белорусских консулов.

О ситуации в стране — в материале “Ъ” «Александр Лукашенко облачается в новую реформу».