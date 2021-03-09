Белоруссия предложила генконсулу Польши покинуть страну из-за участия в дне памяти «проклятых солдат»

МИД Белоруссии предложил польскому генконсулу Ежи Тимофеюку покинуть страну в связи с нарушением Венской конвенции, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства. Белорусский МИД недоволен участием господина Тимофеюка в неофициальном мероприятии, посвященном «дню проклятых солдат», которое состоялось 28 февраля в Бресте.

«Принципиальная и последовательная позиция белорусской стороны в отношении "проклятых солдат" и их типичных представителей — "банды Бурого" остается неизменной и неоднократно доводилась до польской стороны,— говорится на сайте белорусского МИДа.— Своими преступлениями в местах компактного проживания белорусского национального меньшинства "проклятые солдаты" под командованием Ромуальда Райса поставили себя на один уровень с гитлеровскими карателями. Память о сожженных деревнях, сотнях убитых и искалеченных мирных граждан священна для нашей страны. И Беларусь, и Польша заплатили колоссальную цену за выживание своих народов в той страшной войне».

Участием в дне памяти «проклятых солдат» польский представитель грубо нарушил нормы международного права, в частности — Венскую конвенцию о консульских сношениях, заявили в МИД Белоруссии.

Сегодня, 9 марта, в белорусское внешнеполитическое ведомство вызвали временного поверенного в делах Польши в Белоруссии Мартина Войцеховского, которому заявили решительный протест. Польской стороне вручили ноту, в которой господину Тимофеюку предложено покинуть территорию республики.