Польша высылает двух белорусских консулов

Польша ответила на высылку из белорусского Гродно руководителя и консула генконсульства. Варшава по «принципу взаимности» решила выслать двух белорусских консулов.

«В связи с продолжением недружественных жестов Минска по отношению к польским дипломатам, в рамках принципа взаимности, МИД Польши принял решение о высылке генерального консула Республики Беларусь в Белостоке и консула Республики Беларусь из консульства в Варшаве»,— написал замглавы МИД Польши Марчин Пшидач в Twitter.

МИД Белоруссии 9 марта предложил польскому генконсулу Ежи Тимофеюку покинуть страну из-за его участия в неофициальном мероприятии, посвященном «дню проклятых солдат», которое состоялось 28 февраля в Бресте. В ответ Варшава выслала белорусского дипломата. Однако Минск посчитал, что ответ был «чрезмерным, асимметричным и деструктивным», поэтому он предложил покинуть страну руководителю и консулу генконсульства Польши в Гродно.