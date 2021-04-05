Путин подписал закон о просветительской деятельности

Президент Владимир Путин подписал закон, регулирующий просветительскую деятельность в России. Документом закрепляется понятие «просветительская деятельность» в Законе об образовании.

Закон разрешает Минобрнауки и Минпросвещения лицензировать просветительские проекты. В законе уделяется внимание сотрудничеству образовательных учреждений с международными организациями. Разработчики инициативы объяснили ее необходимостью «противодействия западным государствам по вмешательству в наши внутренние дела».

Счетная палата дала отрицательное заключение на проект закона, назвав его избыточным. По мнению ведомства, он может привести к ограничению деятельности НКО и дискуссионных площадок. Критики проекта, в числе которых представители из научного сообщества и деятели культуры, считают, что он создает предпосылки для «репрессивного и цензурирующего регулирования».

Госдума приняла закон в третьем чтении 16 марта. Совет федерации одобрил его 31 марта.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Просвещение упразднили в третьем чтении».