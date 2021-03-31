Совет федерации одобрил закон о просветительской деятельности

Совет федерации РФ одобрил закон, регулирующий просветительскую деятельность в России, сообщают российские госагентства. Закон вводит определение просветительской деятельности и разрешает Минобрнауки и Минпросвещения лицензировать просветительские проекты. Также в законе уделяется внимание сотрудничеству образовательных учреждений с международными организациями. Госдума приняла закон в третьем чтении 16 марта.

Разработчики инициативы объяснили ее необходимостью «противодействия западным государствам по вмешательству в наши внутренние дела». Счетная палата дала отрицательное заключение на проект закона, назвав его избыточным: по мнению ведомства, он может привести к ограничению деятельности НКО и дискуссионных площадок. Критики проекта, в числе которых представители из научного сообщества и деятели культуры, считают, что он создает предпосылки для «репрессивного и цензурирующего регулирования».

Подробнее о скандальном законе — в материале “Ъ” «Просвещение упразднили в третьем чтении».