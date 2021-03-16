Госдума приняла закон о просветительской деятельности

Госдума в третьем, окончательном, чтении приняла закон, регулирующий просветительскую деятельность в России. По мнению авторов инициативы, закон поможет оградить россиян, в первую очередь школьников и студентов, от «антироссийской пропаганды, подаваемой под видом просветительской деятельности».

«Отсутствие соответствующего правового регулирования создает предпосылки для бесконтрольной реализации антироссийскими силами в школьной и студенческой среде под видом просветительской деятельности широкого круга пропагандистских мероприятий, в том числе поддерживаемых из-за рубежа и направленных на дискредитацию проводимой в РФ государственной политики, пересмотр истории, подрыв конституционного строя»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Принятый закон вводит определение просветительской деятельности, наделяет Минобрнауки и Минпросвещения полномочиями лицензировать просветительские проекты и особое внимание уделяет сотрудничеству образовательных учреждений с международными организациями. Авторы документа объяснили его разработку необходимостью «противодействия западным государствам по вмешательству в наши внутренние дела».

Проект закона был внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов в декабре 2020 года. Он вызвал масштабную критику в обществу, а также у представителей российской науки и культуры. По мнению противников инициативы, закон вреден, избыточен и никому не нужен.

О реакции на резонансный законопроект — в материале “Ъ” «Просветителям не дают просвета».