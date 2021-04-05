В России число безработных снизилось до 1,755 млн

Число официально зарегистрированных безработных в России к 1 апреля снизилось с 1,9 млн до 1,755 млн человек, сообщила пресс-служба Минтруда. В марте министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что число официально безработных в стране за полгода снизилось с 3,7 млн до 2,1 млн.

«Численность граждан, зарегистрированных в центрах занятости в качестве безработных, продолжила снижаться. По состоянию на 1 апреля 2021 года, она составила менее 1,755 млн человек»,— сообщил Минтруд (цитата по «РИА Новости»).

В конце марта правительство расширило возможности получения максимального пособия по безработице и продлило возможность дистанционного режима работы центров занятости до 31 июля 2021 года. До конца года правительство планирует субсидировать работодателям наем до 200 тыс. россиян, потерявших работу в период пандемии.

Подробнее о поддержке занятости населения — в материале “Ъ” «Рабочее место с хорошей скидкой».