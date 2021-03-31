Правительство продлило упрощенный порядок регистрации безработных до августа

Премьер-министр России Михаил Мишустин продлил возможность дистанционного режима работы центров занятости до 31 июля 2021 года. Благодаря этому безработные могут проходить регистрацию в электронном формате, с помощью портала «Работа в России». Оформлять пособия по безработице можно через личный кабинет на портале госуслуг.

«Гражданам не нужно предоставлять копии трудовой книжки, приказ об увольнении, справки о среднемесячном заработке от предыдущего работодателя. Все необходимые сведения центры занятости получают из государственных информационных систем»,— говорится в пресс-релизе правительства.

Упрощенный порядок регистрации безработных был введен в апреле 2020 года из-за пандемии коронавируса. Новые правила действовали до сегодняшнего дня, 31 марта.

До конца 2021 года правительство намерено субсидировать работодателям наем до 200 тыс. россиян, потерявших работу в период эпидемии коронавируса. Размер субсидии за одного трудоустроенного, по оценке Минтруда, составит около 50 тыс. руб. Самим безработным предложат не менее тысячи государственных программ переобучения.

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