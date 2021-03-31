Правительство расширило возможности получения максимального пособия по безработице

Правительство России скорректировало порядок назначения пособий по безработице в максимальном размере. Изменения коснутся граждан, уволенных из-за ликвидации организации или сокращения штата, и женщин, находящихся в декретном отпуске. Максимальное пособие по безработице составляет 12 130 руб.

«Изменения позволят урегулировать вопросы начисления пособий в тех случаях, когда начало периода выплат смещается или сам период прерывается. В таких ситуациях пособия в максимальном размере будут начисляться не в первые три месяца со дня признания гражданина безработным, а в течение трех месяцев в целом, независимо от переносов и перерывов»,— сообщается на сайте правительства.

Граждане начинают получать пособие после регистрации в центре занятости, то есть с первого дня признания их безработными. Первые три месяца им выплачивают 75% заработка, но не более 12 130 руб., следующие три месяца — 60%, но не более 5000 руб.

Изменения назначения максимального пособия по безработице:

Граждане, потерявшие работу из-за ликвидации предприятия или сокращения, будут получать максимальное пособие с четвертого по шестой месяцы безработицы, а далее — 60% зарплаты, но не более 5 тыс. руб. Правила изменили, так как в первые три месяца эти граждане получали не пособие, а среднюю зарплату и после этого не могли претендовать на максимальные выплаты.

Для беременных женщин пособие по безработице будут переносить на более поздний срок, если первые три месяца получения пособия по безработице будут пересекаться со сроком выплаты пособия по временной нетрудоспособности в связи с беременностью и родами.

Граждане, которых в период получения максимального пособия призовут на военные сборы, продолжат получать выплаты после возвращения.

Правительство также продлило возможность дистанционного режима работы центров занятости до 31 июля 2021 года. Безработные смогут проходить регистрацию в электронном формате, с помощью портала «Работа в России». До конца года правительство планирует субсидировать работодателям наем до 200 тыс. россиян, потерявших работу в период пандемии.

Подробнее о поддержке занятости населения — в материале “Ъ” «Рабочее место с хорошей скидкой».