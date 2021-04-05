Главные новости к утру 5 апреля

Жозеп Боррель выразил обеспокоенность «российской военной активностью вблизи Украины». Глава дипломатии ЕС сообщил, что эта тема будет обсуждаться на совещании министров иностранных дел Евросоюза. О ситуации в Донбассе

Правительство по поручению президента готовит концепцию регулирования цифровых экосистем, сообщили источники “Ъ”. Цель регулирования — повысить конкурентоспособность российских экосистем за рубежом, в том числе через господдержку. Подробнее

Глава «Оператора ГТС Украины» сообщил о постепенном сокращении транзита газа со стороны «Газпрома» из-за «Турецкого потока». Сергей Макогон призвал не дать ввести «Северный поток-2».

Минсельхоз установит для предприятий квоты на производство сахара, сообщили источники «Известий». Норматив будет установлен исходя из потребностей в рознице на каждой территории, а также исходя из объема производства до введения квот.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство ожидает повышения ставок по вкладам. Это связано с ускорением инфляции, которая снижает доходность вкладов.

Где хранить миллион Условия по вкладам от 1 млн руб. в топ-10 банков Читать далее

Впервые стали известны данные о финансовых показателях работы Netflix в России. Как выяснил “Ъ”, за последние 2,5 месяца выручка сервиса составила 462,96 млн руб., а чистая прибыль — 24,4 млн руб. Исходя из этих данных, количество платных подписчиков Netflix в стране может составлять 180–500 тыс. в зависимости от методики подсчета. Подробнее

Фильм «Суд над чикагской семеркой» получил премию Гильдии киноактеров США за лучший актерский состав. Награду за лучшие женскую и мужскую роли дали актерам «Ма Рейни: Мать блюза» Виоле Дэвис и Чедвику Боузману. О фильме «Суд над чикагской семеркой»

О предстоящих 5 апреля важнейших событиях — в анонсах “Ъ”.