Боррель выразил обеспокоенность «российской военной активностью вблизи Украины»

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель выразил обеспокоенность «российской военной активностью» после переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. По словам главы дипломатии ЕС, эта тема будет обсуждаться на совещании министров иностранных дел Евросоюза, которое пройдет в апреле.

«Поговорил с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. С серьезной обеспокоенностью слежу за российской военной активностью вблизи Украины»,— написал господин Боррель в Twitter.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в своем докладе от 3 апреля указала, что количество нарушений режима прекращения огня в самопровозглашенной ЛНР возросло в десять раз. Последняя неделя марта стала на линии разграничения в Донбассе самой горячей с лета прошлого года.

Подробнее о ситуации в Донбассе — в материале “Ъ” «Если завтра Донбасс».