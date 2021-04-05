«Суд над чикагской семеркой» получил премию Гильдии киноактеров США в главной номинации

Фильм Аарона Соркина «Суд над чикагской семеркой» получил премию Гильдии киноактеров США (SAG Awards) за лучший актерский состав. На эту награду также претендовали фильмы «Минари», «Ма Рейни: Мать блюза», «Одна ночь в Майами» и «Пятеро одной крови».
Лауреаты премии SAG Awards:
- лучший актерский состав — «Суд над чикагской семеркой»,
- лучшая женская роль — Виола Дэвис («Ма Рейни: Мать блюза»),
- лучшая мужская роль — Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза», посмертно),
- лучшая женская роль второго плана — Юн Ё-джон («Минари»),
- лучшая мужская роль второго плана — Дэниэл Калуя («Иуда и черный мессия»).
- лучший актерский состав на ТВ — «Корона» и «Шиттс Крик»,
- лучшая женская роль в телевизионном фильме или мини-сериале — Аня Тейлор-Джой («Ход королевы»),
- лучшая мужская роль в телевизионном фильме или мини-сериале — Марк Руффало «Я знаю, что это правда».
Награды за лучшие роли в драматическом сериале получили Джиллиан Андерсон («Корона») и Джейсон Бейтман («Озарк»). Лучшими в комедийном сериале признаны Кэтрин О'Хара («Шиттс Крик») и Джейсон Судейкис («Тед Лассо»). «Чудо-женщина» победила в номинации «Лучший каскадерский ансамбль», а «Мандалорец» — в аналогичной номинации в драматическом или комедийном сериале.
Подробнее о фильме «Суд над чикагской семеркой» — в материале “Ъ” «Борьба за слова человека».