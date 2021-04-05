Главные анонсы 5 апреля

Мировой суд Перовского района Москвы начнет рассматривать по существу дело активистки ФБК (признан НКО-иноагентом) Любови Соболь о незаконном проникновении в чужую квартиру. Рассмотрение дела должно было начаться 10 марта, но было отложено. О деле

Мосгорсуд огласит приговор экс-полицейскому Алексею Смирнову, расстрелявшему сотрудников отдела собственной безопасности МВД на станции метро «Рязанский проспект». Присяжные признали его виновным. Обвинение запросило 22 года строгого режима. О деле

В Москве гарнизонный военный суд начнет рассмотрение по существу уголовного дела полковника ФСБ Кирилла Черкалина. Он обвиняется в получении взятки и мошенничестве. О деле