«Известия»: Минсельхоз установит для предприятий квоты на производство сахара

Минсельхоз намерен распределить объемы поставок сахара между производителями с помощью квот, сообщили два источника «Известий». Норматив будет установлен исходя из потребностей в рознице на каждой территории, а также исходя из объема производства до введения квот.

Пресс-служба Минсельхоза только сообщила, что министерство ведет работу «по распределению объемов поставок между производителями». Ведомство утверждает, что все производители сахара выразили готовность заключать контракты на поставки продукции напрямую в торговые сети, без посредников.

Правительство с конца 2020 года вводит меры по стабилизации цен на сахар. В декабре были заключены соглашения по его стоимости с производителями и ритейлом. Они будут действовать до 1 июня.

О порядке отслеживания стоимости товаров и услуг — в материале “Ъ” «Белый дом присмотрится к ценам».