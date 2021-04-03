Все застрявшие из-за аварии Ever Given суда прошли Суэцкий канал

Судоходная пробка, которую вызвал севший на мель в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given, устранена, сообщили в администрации канала. Движение по нему возобновилось в понедельник, 29 марта, вечером, после того, как судно сняли с мели.

«Все суда, ожидающие в водном пути с момента посадки на мель… Ever Given, завершили переход»,— заявил директор Suez Canal Authority Усама Рабиа (цитата по AFP).

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Суэцкий канал оказался полностью заблокированным после того, как Ever Given сел на мель. На мели судно оставалось с 23 по 29 марта. За это время в канале образовалась масштабная пробка из судов, контейнеровозов и танкеров. Администрация Суэцкого канала оценила ущерб от аварии в $1 млрд.

О последствиях аварии читайте в публикации “Ъ” «Торговля окунулась в суэцкую жизнь».