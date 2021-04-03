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Все застрявшие из-за аварии Ever Given суда прошли Суэцкий канал

Судоходная пробка, которую вызвал севший на мель в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given, устранена, сообщили в администрации канала. Движение по нему возобновилось в понедельник, 29 марта, вечером, после того, как судно сняли с мели.

«Все суда, ожидающие в водном пути с момента посадки на мель… Ever Given, завершили переход»,— заявил директор Suez Canal Authority Усама Рабиа (цитата по AFP).

Суэцкий канал оказался полностью заблокированным после того, как Ever Given сел на мель. На мели судно оставалось с 23 по 29 марта. За это время в канале образовалась масштабная пробка из судов, контейнеровозов и танкеров. Администрация Суэцкого канала оценила ущерб от аварии в $1 млрд.

О последствиях аварии читайте в публикации “Ъ” «Торговля окунулась в суэцкую жизнь».

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