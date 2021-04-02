Путин и Лукашенко поговорили по телефону

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Главы государства обменялись поздравлениями в честь 25-летия со дня подписания договора о создании Союзного государства.

«Владимир Путин и Александр Лукашенко обменялись теплыми поздравлениями по случаю общего праздника — Дня единения народов России и Белоруссии. Выражен обоюдный настрой на продолжение продуктивной совместной работы по дальнейшему развитию всего комплекса российско-белорусских союзнических отношений»,— говорится в сообщении Кремля. Деталей разговора пресс-служба не привела.

Как уточнила пресс-служба белорусского президента, основными темами стали борьба с пандемией коронавируса COVID-19, восстановление ж/д сообщения между странами, торгово-экономическое сотрудничество, мероприятия в союзном формате, а также внутриполитическая ситуация в РФ и Белоруссии.

«Александр Лукашенко и Владимир Путин утром обменялись официальными, а после обеда — уже личными поздравлениями. Ну и еще раз подчеркнули: в интересах обеих стран — поступательное развитие интеграционных процессов и укрепление многопланового сотрудничества»,— говорится в сообщении пресс-службы президента Белоруссии (цитата по БелТА). Разговор продлился полчаса, уточнила пресс-служба.

Об отношениях двух стран — в материале “Ъ” «"Полны решимости создать такое объединение, что комар носа не подточит"».