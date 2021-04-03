В ЛНР заявили об артиллерийском обстреле со стороны украинских силовиков

Вооруженные силы Украины впервые с момента введения дополнительных мер по соблюдению перемирия в Донбассе открыли огонь из артиллерии калибра 120-мм по позициям Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), сообщил представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий. По его словам, по позициям Народной милиции ЛНР было выпущено 16 снарядов.

«Для обеспечения безопасности мирного населения республики наши защитники были вынуждены открыть огонь по позициям противника, с которых велась стрельба, из незапрещенного Минскими соглашениями вооружения. Потери врага уточняются»,— приводит слова Якова Осадчего пресс-служба Народной милиции ЛНР.

«Призываем международных наблюдателей и руководство ОБСЕ зафиксировать очередной факт грубого нарушения перемирия украинской стороной»,— заявил Яков Осадчий.

Дополнительные меры по контролю перемирия действуют в регионе с 27 июля 2020 года. Они включают в себя запрет на деятельность диверсионно-разведывательных групп и на ведение огня, в том числе снайперского.

Напомним, президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель 30 марта вечером провели переговоры по видеосвязи. Центральной темой стала эскалация конфликта в Донбассе. В Москве ранее предупредили: хотя украинское урегулирование и будет обсуждаться на онлайн-саммите, речь идет не о мероприятии «нормандской четверки». В свою очередь, в Киеве выдвинули лозунг «Ничего об Украине без Украины», но в этот раз услышаны не были.

Подробности — в публикации “Ъ” «Донбасскому урегулированию четвертого не дано».