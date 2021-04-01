Зеленский назвал военные учения России на границе с Украиной «игрой мускулами»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается создать атмосферу угрозы на границе, проводя там учения.

«Мышечная игра в формате военных учений и возможных провокаций вдоль границы — традиционный случай России. Таким образом она пытается создать атмосферу угрозы и одновременно — давления во время переговоров о прекращении огня и мира как наши ценности»,— написал господин Зеленский в Facebook.

В марте в Крыму прошли масштабные учения Воздушно-десантных войск России. В рамках этих учений из России на полуостров перебросили 350 военнослужащих, боевые машины и самолеты Ил-76МД. В марте учения в регионе также провели Украина и НАТО.

Напомним, Киев предложил принять на уровне «нормандской четверки» заявление о возврате к полному прекращению огня в Донбассе. Договоренность о бессрочном перемирии была достигнута переговорщиками контактной группы 22 июля прошлого года. На какое-то время перемирие в зоне конфликта наступило. Но затем режим прекращения огня нарушился.

О политике Украины в отношении России читайте в публикации “Ъ” «Вечера на хуторе близ Брюсселя».