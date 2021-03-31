Главные новости к утру 31 марта

Президент России Владимир Путин провел переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Основными темами беседы, прошедшей в режиме видеоконференции, стали ситуация в Донбассе, Белоруссии, на Ближнем Востоке, а также перспективы регистрации российской вакцины от COVID-19 в ЕС и суд над оппозиционером Алексеем Навальным. О подготовке переговоров

К 1 апреля 2021 года численность российского госаппарата уменьшена почти на 10%, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. По его словам, это одно из самых масштабных сокращений за последние годы. Об административной реформе

Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году. На пересмотр прогноза повлияли более низкое, чем ожидалось, сокращение ВВП в 2020 году и быстрое ослабление ограничений, связанных с COVID-19, улучшивших динамику роста. О предыдущем прогнозе

В 2020 году российские хакеры украли тысячи электронных писем сотрудников Госдепартамента США, сообщило Politico со ссылкой на источники. Как уточнило издание, речь идет о втором за последние десять лет масштабном взломе почтового сервера ведомства, осуществленном «при поддержке Кремля». Поrf неизвестно были ли среди украденных писем файлы с секретной информацией, а также является ли эта кибератака частью масштабной атаки SolarWinds, в результате которой были взломаны десятки федеральных ведомств США. О реакции Вашингтона на атаки

В подмосковном коттеджном поселке «Новые Вешки» под Мытищами найдено тело мужчины, несколько часов отстреливавшегося от спецназа. Его обнаружили в сгоревшем доме, сообщили информагентства со ссылкой на источники. О ЧП

Россия проиграла Словакии в отборочном матче чемпионата мира по футболу. Матч прошел в Трнаве и завершился со счетом 1:2. О встрече

О предстоящих 31 марта важнейших событиях — в анонсах “Ъ”.