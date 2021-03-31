Главные анонсы 31 марта

В Москве президент России Владимир Путин по видеосвязи проведет совещание с членами правительства. Основной темой встречи станет финансирование программ развития регионов. С докладами выступят вице-премьер Марат Хуснуллин, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, временно исполняющий обязанности главы Республики Мордовия Артем Здунов. Главы регионов возглавляют профильные рабочие группы Госсовета.

До этого президент, также в режиме видеоконференцсвязи, примет участие в церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством России на 2021-2023 годы.

В Москве в Совете федерации состоится «правительственный час» с участием министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева.

В Минске пройдет первое заседание комиссии по подготовке поправок к конституции Белоруссии. О ситуации в стране

Мещанский суд Москвы продолжит рассмотрение уголовного дела в отношении основателя инвесткомпании Baring Vostok Майкла Калви и его коллег. О развитии дела

Мосгорсуд огласит приговор гражданину России Сергею Петушкову, обвиняемому в государственной измене. Материалы уголовного дела засекречены. Обвинение запросило для него 12 лет колонии.

В Санкт-Петербурге состоится заседание регионального оргкомитета по подготовке к чемпионату Европы по футболу. Будет принято решение о допуске болельщиков на трибуны. Турнир пройдет в 12 европейских городах с 11 июня по 11 июля 2021 года. В Санкт-Петербурге состоятся матчи сборной России с командами Бельгии и Финляндии, а также встреча между бельгийцами и финнами и один из четвертьфиналов.