Россия проиграла Словакии в отборочном матче чемпионата мира по футболу

Сборная Словакии по футболу победила команду России в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Матч прошел в Трнаве и завершился со счетом 2:1. Голы забили: Шкриньяр (38), Мак (74) — Фернандес (71).

По итогам матча сборная России с шестью очками располагается на второй строчке в турнирной таблице группы H. Словакия с пятью баллами занимает третье место. Следующий матч в рамках отбора российская команда проведет 1 сентября против Хорватии, занимающей первое место в группе.

О матче — в материале “Ъ” «Сборная России открыла счет поражениям».