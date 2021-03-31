Правительство сообщило о сокращении госаппарата на 10%

К 1 апреля 2021 года численность российского госаппарата уменьшена почти на 10%, сообщил «Известиям» вице-премьер Дмитрий Григоренко. По его словам, это одно из самых масштабных сокращений за последние годы.

«На данный момент сокращены 66 структурных подразделений и 33 штатных единицы заместителей руководителей федеральных ведомств. Также сокращена и штатная численность ведомств: в центральных аппаратах — на 213 единиц, а в территориальных органах — на 31 642 единицы»,— сказал он.

Вице-премьер добавил, что существующая структура практически не менялась «десятилетиями» и продолжала работать по принципу «ведомственных колодцев», то есть через долгие бюрократические согласования. «Неэффективно использовались и оставались вакантными до 20% должностей в центральных аппаратах и до 12% — в территориальных органах. Ставки сохраняли для выплаты премий или материального стимулирования»,— уточнил он.

По словам господина Григоренко, реформа госаппарата ляжет в основу изменения системы оплаты труда госслужащих. В этом году правительство планирует сбалансировать уровень зарплат в органах власти. Существующий разрыв в зарплатах между ведомствами вице-премьер назвал критическим. «По министерствам — в 1,5 раза, по службам — 1,7 раза, по агентствам — 1,9 раза, а по территориальным органам достиг двукратной отметки»,— сказал он.

Сокращение численности штата исполнительной власти началось в январе 2021 года и должно завершиться 1 апреля. За это время федеральный госаппарат планировалось сократить на 32 тыс. штатных единиц, в основном вакантных. Всего реформа коснулась 45 министерств и ведомств, работу которых курирует правительство.

О реформе — в материале “Ъ” «Правительство обновляет штатное расписание».