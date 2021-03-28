Главные новости за выходные 27–28 марта

Президент России Владимир Путин рассказал, что после прививки от COVID-19 температуры у него не было, однако место укола болело. По словам президента, его «чуть поламывало на следующий день». Президент также сообщил, что специально не говорит, какой вакциной привился, об этом знает только его врач. По его словам, основные ограничения в России могут снять к концу лета, когда будет создан популяционный иммунитет к коронавирусу.

В каких масштабах и чем мир прививается от COVID-19 Читать далее

В Белоруссии на субботних акциях протеста задержали около 250 человек, сообщил правозащитный центр «Весна». МВД Белоруссии отчитывалось о более 100 задержанных.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что в апреле подаст в отставку для проведения в стране досрочных парламентских выборов. Он также заявил, что Армении необходимо углубить отношения с Россией для обеспечения своей безопасности.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси распорядился подготовить к разгрузке перекрывший Суэцкий канал контейнеровоз Ever Given. Ранее спасатели рассчитывали снять судно с мели, не прибегая к разгрузке. Суэцкий канал из-за инцидента ежедневно теряет $12–14 млн дохода.

Как перекрывался Суэцкий канал Читать далее

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили отношения с Китаем. В беседе глава Белого дома предложил главе британского правительства совместно разработать аналог китайской инициативы «Один пояс — один путь».

Сборная России обыграла команду Словении во втором туре отборочного турнира к чемпионату мира по футболу (2:1). Два гола забил Артем Дзюба. Подробнее

Лучший российский супертяжеловес Александр Поветкин не смог одержать вторую победу над британцем Диллианом Уайтом и закрепить за собой статус официального претендента на чемпионский титул Всемирного боксерского совета (WBC). Матч-реванш в Гибралтаре Уайт выиграл в четвертом раунде. Подробнее

В Стокгольме завершился чемпионат мира по фигурному катанию. Впервые за 12 лет российский дуэт Виктория Синицына и Никита Кацалапов смог завоевать золото в танцах на льду. Подробнее

Российские фигуристки впервые в истории заняли весь пьедестал чемпионата мира. Анна Щербакова завоевала золото, Елизавета Туктамышева — серебро, а Александра Трусова замкнула тройку. Подробнее

Михаил Коляда и Евгений Семененко не взяли медалей, но справились со своей главной задачей. По итогам турнира они заняли пятое и восьмое места соответственно и завоевали для сборной России максимальную квоту на пекинской Олимпиаде. Подробнее