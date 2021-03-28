Коронатанец

Впервые за 12 лет российский дуэт — Виктория Синицына и Никита Кацалапов — смог завоевать золото в танцах на льду на чемпионате мира по фигурному катанию. После произвольной программы, которая закрывала проходивший в Стокгольме турнир, они с гигантским, что вообще-то не очень характерно для этого жанра, отрывом опередили всех своих соперников. Вторыми стали американские танцоры Мэдисон Хаббел и Захари Донохью, третье место досталось канадцам Пайпер Гиллес и Полю Пуарье.

Произвольный танец отечественных фигуристов Виктории Синицыной и Никиты Кацалапова, закрывавший соревновательную программу на мировом первенстве в Стокгольме, вылился уже в третью золотую медаль для российской сборной. И она по сравнению с медалями пары Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также Анны Щербаковой имеет, пожалуй, особенную ценность. Если в женском одиночном катании отечественные фигуристки в последние годы регулярно уезжали с чемпионатов мира в статусе победительниц, а российские спортивные пары, по крайней мере, постоянно боролись за лидерство, то в танцах на льду ситуация обстояла иначе. Дуэты из России не выигрывали на мировых первенствах с 2009-го года: в последний раз это удалось сделать Оксане Домниной и Максиму Шабалину.

Вернули золото России Виктория Синицына и Никита Кацалапов, которые провели один из самых тяжелых сезонов в карьере.

Их преследовали травмы: осенью из-за боли в колене у партнерши они вынуждены были прервать произвольный прокат на этапе Кубка России по фигурному катанию, а затем, уже оба, заболели коронавирусом. Из-за этого в декабре они не выступили на национальном первенстве.

В то же время Синицыной и Кацалапову, конечно, повезло: их главные оппоненты — французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон — до Стокгольма не доехали. Серебряные призеры Олимпийских игр в Пхёнчхане объяснили решение сняться тем, что им в течение сезона не хватило тренировок и турниров. У остальных пар Синицына и Кацалапов выиграли с огромным отрывом. Американцев Мэдисон Хаббел и Захари Донохью россияне опередили по сумме на семь баллов — это по меркам танцев на льду настоящая пропасть. Еще одна американская пара Мэдисон Чок и Эван Бейтс, планировавшая побороться с Синицыной и Кацалаповым, проиграла им целых девять баллов и вообще осталась за пределами пьедестала.

Россияне, как и все упомянутые дуэты, выступали со своим прошлогодним танцем. Под мелодию Антонина Дворжака Виктория Синицына и Никита Кацалапов изображали влюбленную пару. В Стокгольме, если анализировать протоколы, россияне выдали лучшую версию программы. До этого больше всего баллов — 131,69 — за нее они получили на победном для дуэта чемпионате Европы в австрийском Граце в прошлом году, сейчас — 133,02. Причем улучшить результат они смогли преимущественно за счет второй оценки, которая оказалась неимоверно высокой. Очень много десяток — больше поставить просто нельзя — российская пара получила за интерпретацию музыки, представление и композицию программы.

Такие показатели, да и в целом победа на чемпионате мира крайне важны для Синицыной и Кацалапова в преддверии олимпийского сезона.

Дело в том, что в танцах на льду, в отличие от других дисциплин фигурного катания, очень большое значение играют статус и былые заслуги спортсменов.

Теперь у Синицыной и Кацалапова есть и то, и другое, чего нельзя сказать о втором российском дуэте — Александре Степановой и Иване Букине. Они отстали от лидеров еще в коротком танце, из-за чего по результатам соревнований стали только пятыми. Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро расположились на десятой строчке.

Екатерина Ремизова