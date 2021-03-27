Российские фигуристы скатались за квотой

С главной задачей, которая стояла перед российскими фигуристами на чемпионате мира в Стокгольме, Михаил Коляда и Евгений Семененко справились. Заняв по итогам турнира пятое и восьмое места соответственно, они завоевали для сборной России максимальную квоту на пекинской Олимпиаде. Победителем мирового первенства уже в третий раз стал американец Натан Чен, который в произвольной программе сделал пять четверных прыжков и набрал в сумме 320,88 балла.

Мужское одиночное катание на чемпионате мира было единственной дисциплиной, в которой российские фигуристы не рассматривались в качестве фаворитов. Михаил Коляда успел зарекомендовать себя как спортсмена весьма непредсказуемого, часто срывающего сложные прыжки, а для Евгения Семененко мировое первенство — вообще первый серьезный международный старт. Тем не менее с ключевой задачей, которая стояла перед не претендовавшими на лидерство Колядой и Семененко, они справились.

Фигурист Евгений Семененко Фото: Martin Meissner / AP

Они вернули российской команде максимальную квоту на следующий олимпийский сезон. Для того чтобы на Играх в Пекине отечественная команда могла выставить трех спортсменов, сумма мест, занятых Михаилом Колядой и Евгением Семененко, не должна была превысить 13. Семененко, который для дебютанта выступил очень пристойно, стал восьмым. Как и в короткой программе, в произвольной с прыжками, два из которых вновь были четверными, он справился. Подкачала вторая оценка — за компоненты.

Михаил Коляда, который после короткой программы расположился прямо позади тройки сильнейших, в результате попасть туда не смог и стал пятым. Хотя его произвольная программа (в ней фигурист представляет образ Рудольфа Нуреева) считалась тайным оружием россиянина, он опять не справился с прыжковой частью: не устоял после тройного акселя, плохо выехал с тройного флипа, один из каскадов сделал только в связке с двойным прыжком.

Что интересно, если бы Коляда не упал, он вполне мог бы, как и на последнем чемпионате мира, обойти в такой же степени навалявших соперников и стать третьим.

Но на пьедестале места ему не хватило. Бронзовую медаль завоевал двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханью, который выдал один из самых худших (если не самый худший) в карьере прокатов. Всего два каскада — вместо трех, очень смазанные выезды из прыжков, которые отразились на презентации программы. Вторым стал еще один японец Юма Кагияма, а победил абсолютно триумфальным образом американец Натан Чен. В его программе из прыжковых элементов, не относящихся к классу ультрасложных, был только один тройной лутц.

Американский фигурист Натан Чен Фото: Martin Meissner / AP

Кроме него, Чен сделал пять четверных прыжков и аксель в три с половиной оборота. Он уже в третий раз завоевал титул чемпиона мира, оторвавшись от своего ближайшего преследователя почти на 30 баллов.

Екатерина Ремизова