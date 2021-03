Александру Поветкину ответили нокаутом

Лучший российский супертяжеловес Александр Поветкин не смог одержать вторую победу над британцем Диллианом Уайтом и закрепить за собой статус официального претендента на чемпионский титул Всемирного боксерского совета (WBC). Матч-реванш в Гибралтаре Уайт, потерпевший поражение в прошлогоднем бою нокаутом, досрочно выиграл в том же четвертом раунде. И это был очень убедительный выигрыш.

Напрасно многим казалось, что воспоминания о случившемся в предыдущем поединке этих боксеров в августе прошлого года, о страшном по силе апперкоте левой, его закончившем, когда все интересное еще вроде бы было впереди, будут давить на Диллиана Уайта, заставлять его сидеть в окопах. Редкий случай, но в гибралтарском матче с перцем, остротой все было в полном порядке уже в первом раунде. Никаких проб водички, сходу — в рубку.

Британец в ней смотрелся, конечно, лучше. С Поветкиным происходило что-то совсем тревожное. И в прошлогодний поединок он входил так себе, но все равно гораздо убедительнее, чем в новый.

У Уайта проходили удары, а Поветкина, хотя с виду большинство из них не смотрелись смертельно опасными, болтало, будто в шторм на корабельной палубе.

А ноги, движения в этом бою были слишком важны.

Во втором раунде он вроде бы ситуацию выправил. Это было уже похоже на нормальный бокс в исполнении Поветкина. Ну да, не идеальный, с прорехами в защите, но такой, когда и оппоненту надо быть все время начеку — того и гляди что-то прилетит в ответ. А у россиянина, бывало, вылетали недурные удары.

Но этот раунд в часть устойчивого тренда так и не превратился. Следующий Диллиан Уайт открыл могучим выстрелом с правой навстречу. Это было такое попадание, после которого иные боксеры наверняка отказались бы от продолжения. Поветкин, подтверждая репутацию бойца исключительно крепкого, выдержал его. А Уайт не торопился, ставя все на кон, добивать соперника, как раз, может быть, держа в памяти случившееся в 2020 году. Тогда, имея колоссальное преимущество, он в итоге нарвался на беду. Уайт сохранял осторожность, прежний темп и ритм. Но и этого вполне хватало, чтобы доставлять Поветкину проблемы. У россиянина были какие-то чудовищные трудности с выбором дистанции, он все время оказывался на линии огня.

