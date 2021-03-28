Пашинян подаст в отставку в апреле

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что в апреле подаст в отставку для проведения в стране досрочных парламентских выборов. Внеочередные парламентские выборы назначены на 20 июня.

«В апреле я подам в отставку, не чтобы уйти, а чтобы состоялись внеочередные парламентские выборы. В этот период я продолжу оставаться исполняющим обязанности премьера»,— сказал господин Пашинян на встрече с жителями села Арагац (цитата по «Интерфаксу»).

«Если вы подтвердите (наши полномочия.— “Ъ”), мы продолжим служить вам лучше, чем раньше, если нет — передадим власть тому, кого вы выберете»,— добавил он.

Сегодня, 28 марта, в Ереване перед зданием парламента проходит митинг оппозиции. Политическая обстановка в стране вновь обострилась в феврале после конфликта Никола Пашиняна с руководством Генштаба вооруженных сил страны.

Подробнее о ситуации в стране — в материале “Ъ” «Из кризиса в Армении выходят досрочно».