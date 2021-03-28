Правозащитники сообщили о задержании на протестах в Белоруссии около 250 человек

В Белоруссии на акциях протеста задержали около 250 человек, сообщил правозащитный центр «Весна». МВД Белоруссии по данным на 16:00 сообщало о более 100 задержанных.

Список задержанных опубликован на сайте «Весны». В него попадают участники акции в Минске, а также задержания и обыски в регионах, говорится в сообщении центра. Большинство задержаний произошло в Минске. Однако в списке есть также люди из Солигорска, Гомеля, Могилева, Бреста и других городов.

Оппозиция анонсировала на субботу акции протеста в столице. Днем 27 марта МВД Белоруссии утверждало, что в стране «не зафиксировано ни одного несанкционированного массового мероприятия», а в Минске зафиксированы «малочисленные группы с незарегистрированной символикой». Позже пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова сообщила о больше 100 задержанных за «одиночные пикеты и другие нарушения общественного порядка».

Акции протеста также прошли в стране 25 марта. По информации «Весны» на них также задержали около 250 человек. Люди выходят на акции с августа 2020 года. Демонстранты не согласны с итогами президентских выборов.

О протестных настроениях в Белоруссии — в материале “Ъ” «На весне как на весне».