Мэрия Ярославля не смогла продать недострой на Октябрьской площади

В Ярославле не состоялись торги по продаже недостроенного многоэтажного здания на Октябрьской площади. На объявленный мэрией города аукцион никто не заявился.

“Ъ-Ярославль” сообщал, что торги были назначены на 25 марта 2021 года. Начальная цена 15-этажного недостроя была установлена в 476,6 млн руб. В мэрии пока не сообщают, будут ли объявляться новые торги по продаже недостроя.

Строительство торгово-офисного центра на пересечении улиц Победы и Республиканской в Ярославле были остановлены более 10 лет назад. Год назад “Ъ-Ярославль” сообщал, что в марте 2020 года мэр Ярославля Владимир Волков на пресс-конференции рассказал о том, что многоэтажный долгострой на Октябрьской площади, который в городе прозвали «Мордором», будет достроен.

Градоначальник тогда сообщил, что застройщик пообещал мэрии демонтировать верхние пять этажей 15-этажного здания, так как по градостроительным регламентам здания в буферной зоне ЮНЕСКО не могут быть выше 10 этажей. После того как этажность здания будет приведена в соответствие с требованиями, застройщику разрешат продолжить строительство. Однако застройщик своего обещания не выполнил и не снес лишние этажи недостроя.

Мэрия Ярославля подала в арбитражный суд иск с требованием изъять у застройщика объект незавершенного строительства для того, чтобы продать его на публичных торгах. Суд удовлетворил исковое заявление мэрии. В решении суда указано, что рыночная стоимость недостроенного здания составляет 476,62 млн руб. Эта сумма и стала стартовой ценой в предстоящих торгах.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что за 41,495 млн руб. был продан на торгах объект незавершенного строительства на пересечении проспекта Октября и улицы Республиканской. Стартовая цена объекта составляла 12,15 млн руб. Этот долгострой также был заморожен более 10 лет назад, и мэрия изъяла его через суд у прежнего владельца.

Подробнее о пополнении бюджета в муниципалитетах области за счет продажи объектов незавершенного строительства в материале “Ъ-Ярославль” — «Незавершенный доход».

Антон Антонов