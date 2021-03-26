О России либо хорошо, либо отложить

В Брюсселе в четверг начался двухдневный саммит Евросоюза, участники которого должны были наметить новую стратегию ЕС в отношениях с Россией. Однако на фоне третьей волны COVID-19 в Европе лидеры стран не стали обсуждать столь противоречивую тему в онлайн-формате, а решили дождаться очной встречи. Вместо этого в первый день саммита в центре внимания оказались обсуждение кампании по вакцинации и видеоконференция с президентом США Джо Байденом.

Страны ЕС пока не готовы к консенсусу по будущему диалогу с Россией — именно такой вывод можно сделать из отказа от дискуссии по отношениям с Москвой на стартовавшем в четверг саммите Евросоюза. О том, что в марте Брюссель приступит к пересмотру своей стратегии взаимоотношений с Москвой, говорилось в течение многих месяцев. Именно эта, предстоявшая, дискуссия подтолкнула главу европейской дипломатии Жозепа Борреля к первому за несколько лет визиту в Москву в феврале, а главу Евросовета Шарля Мишеля — к телефонной беседе с Владимиром Путиным в понедельник. Однако позже стало известно, что «стратегическая дискуссия» на этот раз не состоится. Официально — в связи с тем, что встреча лидеров стран ЕС в Брюсселе проходит в заочном (по видеосвязи), а не в очном формате. Вместо этого господин Мишель в одностороннем порядке проинформировал участников саммита о том, как прошел разговор с российским президентом.

О том, что разговор был не самый плодотворный, свидетельствовали и публичные заявления, последовавшие с обеих сторон по итогам звонка.

«Владимир Путин дал оценку неудовлетворительному состоянию российско-еэсовских связей, сложившемуся из-за неконструктивной, порой конфронтационной линии партнеров»,— отметили в Кремле, заверив, что Москва могла бы восстановить «нормальный формат» взаимоотношений, но заинтересованности европейской стороны не видит. Брюссель, наоборот, возложил ответственность за нормализацию на Россию. «С точки зрения ЕС, отношения с Россией могут развиваться в ином направлении, только если будет устойчивый прогресс по таким вопросам, как выполнение Минских соглашений, прекращение гибридных и кибератак на государства-члены и соблюдение прав человека»,— пояснили в Евросовете. При этом приводились слова господина Мишеля о том, что отношения ЕС—Россия «находятся на спаде», а «разногласия по многим вопросам» сохраняются. Вероятно, в этих условиях дипломаты и министры иностранных дел стран-участниц, на встречах которых традиционно готовится повестка для будущих саммитов, не смогли прийти к консенсусу по тому, что делать с зашедшими в тупик отношениями с Москвой. И с повестки саммита этот вопрос был фактически снят. Более содержательную повестку для обсуждения по России, возможно, удастся подготовить к следующему саммиту ЕС, который должен пройти в конце июня и пока запланирован в очном формате.

На этом фоне образцово-показательным выглядел трансатлантический трек. Еще во вторник в Брюссель прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. Он провел — лично, а не по видеосвязи — встречу с главами МИДов стран—участниц НАТО (а это большая часть стран ЕС), а также переговоры с отдельными ключевыми политиками и дипломатами, включая главу МИД ФРГ Хайко Мааса и председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

По итогам беседы с американским госсекретарем Жозеп Боррель рассказал, что ЕС и США договорились среди прочего «координировать усилия в ответ на конфронтационное поведение России и побудить ее отказаться от этого пути».

«Тесные консультации» США и ЕС продолжат и по Китаю, в том числе по вопросам торговли, инвестиций и нарушений прав человека. А в четверг поздно вечером к участникам саммита ЕС впервые, пусть и онлайн, присоединился и сам президент США Джо Байден.

Между тем ключевым вопросом для европейских лидеров остается проблема распространения коронавируса в ЕС. «Тот факт, что мы вновь будем заседать в виртуальном формате, показывает, что пандемия, к сожалению, далеко не преодолена. Вновь наблюдается резкий рост заболеваемости по всей Европе»,— признала перед открытием саммита канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она напомнила, что уже более полумиллиона человек в ЕС погибли от коронавируса. При этом, как сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, обе дозы вакцины получили в ЕС всего 4,1% населения.

Однако и этот показатель не совсем убедителен. Как заявил утром канцлер Австрии Себастьян Курц, доставка вакцин в страны ЕС осуществляется неравномерно. Канцлер предупредил об опасности «разрыва в ЕС с точки зрения охвата населения вакцинацией» и пообещал также поднять этот вопрос на саммите. «Мы гарантируем, что европейцы будут обеспечены вакцинами»,— парировала в четверг госпожа фон дер Ляйен, представляя ситуацию с вакцинами лидерам ЕС. Сделать вакцинацию более доступной планируется во втором квартале этого года. Наконец, одной из мер по повышению вовлеченности населения в вакцинацию в тех странах, где она уже возможна, должно стать введение к лету этого года единых европейских сертификатов о вакцинации — этот вопрос лидеры также обсудили в первый день саммита, прежде чем во второй день перейти к проблемам финансового рынка и еврозоны.

Галина Дудина