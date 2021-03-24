Главные новости к утру 24 марта

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Германии Хайко Маасом противодействие России и «Северному потоку-2». Встреча прошла в Брюсселе в рамках переговоров глав внешнеполитических ведомств стран НАТО. О мероприятии

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб на встрече министров иностранных дел стран НАТО намерен призвать противостоять России. Господин Рааб хочет заставить Москву ощутить последствия «враждебной деятельности».

Биньямин Нетаньяху поблагодарил избирателей за «огромную победу» на парламентских выборах. Итоги голосования пока неизвестны.

На Украине умерла военнослужащая после прививки AstraZeneca. По информации СМИ, у нее оторвался тромб. О проблемах AstraZeneca

Гонка вакцинаций Карта “Ъ”: в каких масштабах и чем мир прививается от COVID-19 Читать далее

ЕС отложил «стратегические дебаты» по России до очного саммита лидеров. На саммите 25–26 марта, который пройдет в формате видеоконференции, председатель Евросовета Шарль Мишель расскажет о переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что «турецкие и российские силы» должны уйти с территории Ливии. По его мнению, ответственность европейцев в том, чтобы все, кто «дестабилизирует Ливию», прекратили это делать. О ситуации в Ливии

О предстоящих 24 марта важнейших событиях — в анонсах “Ъ”.