Нетаньяху поблагодарил израильтян за «огромную победу» на выборах

Премьер Израиля и лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху выразил благодарность гражданам за «огромную победу» на парламентских выборах, которые прошли в стране накануне. По данным экзит-полов, партия премьера, а также ее союзники могут набрать 61 депутатский мандат, необходимый для формирования правительственный коалиции.

«Граждане Израиля — спасибо! Вы подарили огромную победу правым и "Ликуду" под моим руководством. "Ликуд" лидирует с огромным отрывом от следующей партии»,— написал господин Нетаньяху в Twitter.

Предполагается, что к утру среды будет подсчитано уже 95% голосов, окончательные результаты объявят в четверг.

Согласно опросам, проводившимся израильскими СМИ, «Ликуд» может рассчитывать на 31–33 мандата. С «Ликудом» гарантировано в блоке выступают еще три партии: «Шас» (8–9 мандатов), «Религиозный сионизм» и «Яадут а-тора» получают каждая 6–7 мандатов. К ним может присоединиться также партия «Ямина», набирающая 7–8 мандатов. Для Израиля важно не только количество голосов, полученное той или иной партией, но и возможность сплотить вокруг себя коалицию из 61 парламентария. Лидер этой группы становится премьер-министром.

О раскладе перед выборами — в публикации “Ъ” «Израиль идет на очередные внеочередные».