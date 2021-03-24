Госсекретарь США обсудил с главой МИД Германии Россию и «Северный поток-2»

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел короткую встречу с главой МИД Германии Хайко Маасом в Брюсселе. Он сообщил ему, что Вашингтон выступает против «Северного потока-2».

«Блинкен подчеркнул приверженность США работе с союзниками и партнерами для противодействия попыткам России подорвать нашу коллективную безопасность и в этой связи отметил, что США выступают против газопровода "Северный поток 2"»,— говорится в сообщении Госдепартамента.

Ранее Госдеп сообщил, что прошла встреча господина Блинкена с министрами иностранных дел Великобритании, Германии и Франции. Они затронули «вызовы, исходящие от РФ и Китая, а также обсудили ситуацию в Афганистане, Иране, Ливии и Йемене», говорится в сообщении ведомства.

Госсекретарь находится в Брюсселе в связи со встречей глав внешнеполитических ведомств НАТО. Он заявил о желании Вашингтона «оживить партнерство» в рамках НАТО. Все это нужно, в частности, для противодействия России и Китаю, объявленным «главными угрозами безопасности альянса».

Подробнее о встрече — в материале “Ъ” «НАТО работает на два фронта».